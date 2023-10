Главным героем следующего God of War будет не Кратос

Согласно появившимся в Сети слухам, главным героем следующей части God of War станет не Кратос, а его сын — Атрей.

Разумеется, официального подтверждения этой информации пока нет, но она хорошо соотносится с сюжетом God of War: Ragnarok и утечками о разработке новой части серии. Кроме того, у нас уже есть пример франшизы от Sony, сюжет которой развивался именно в этом направлении — The Last of Us.