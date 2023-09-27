Глава Capcom считает, что играм нужно стать еще дороже

Разговоры о повышении цен не радуют никого — и, тем не менее, главы корпораций то и дело продолжают их вести. На этот раз «отличился» Харухиро Цудзимото, президент выпустившей Resident Evil и Street Fighter фирмы Capcom.

По его словам, нынешние цены на игры «слишком низкие» и уже не оправдывают времени и финансов, затраченных на создание. Цудзимото заметил, что затраты на разработку со времен «Денди» выросли примерно в 100 раз, но стоимость игр выросла не так сильно, а зарплаты сотрудникам нужно постоянно повышать.