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Сегодня, 22:44

Gladiators победила PSG.LGD — впереди главный матч The International 2023 с Team Spirit

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Valve/Flickr

Gaming Gladiators одержала уверенную победу над LGD, выиграв обе карты. И если на первой из них борьба длилась до последнего момента, то вторую «гладиаторы» взяли без особенных проблем.

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The International 2023.
Фото Valve

Теперь команде из Канады предстоит сразиться с Team Spirit за главный приз The International 2023. Заключительный поединок турнира начнется в 00:00.

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