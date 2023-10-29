Gladiators победила PSG.LGD — впереди главный матч The International 2023 с Team Spirit
Gaming Gladiators одержала уверенную победу над LGD, выиграв обе карты. И если на первой из них борьба длилась до последнего момента, то вторую «гладиаторы» взяли без особенных проблем.
Последний игровой день на The International 2023: когда смотреть гранд-финал с участием российского клуба
The International 2023.
Фото Valve
Теперь команде из Канады предстоит сразиться с Team Spirit за главный приз The International 2023. Заключительный поединок турнира начнется в 00:00.
Новости