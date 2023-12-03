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Сегодня, 13:55

Геймплейное видео и детали GTA 6 появились благодаря сыну разработчика

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Rockstar Games

Совершенно внезапно в интернет попала куча информации о GTA 6, и даже небольшое видео — и это за несколько дней до выхода трейлера!

Начнем с видео — в нем виден центр города Вайс-Сити и катающиеся по нему машины. Выглядит все симпатично и атмосферно, а по косвенным признакам можно определить, что это не фейк.

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Кроме того, стало известно, что игровая карта будет вдвое больше, чем в GTA 5 — на ней уместятся три основных города и четыре пригородных поселения.

Вместо огромной горы из предыдущей части в «шестерке» появится огромное озеро. Игроки смогут зайти в 70% зданий. Выйдет игра уже осенью следующего года — если, конечно, не случится сдвигов.

Кто же все это рассказал? Сын директора по разработке игры, которому явно предстоит непростой разговор со своим родителем.

Источник: TG-канал
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