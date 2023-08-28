Геймеры выбрали самые раздражающие механики в играх

Пользователи Reddit создали тред, в котором обсудили игровые механики, которые больше всего раздражают геймеров.

Одной из таких механик стала выносливость.

«Для меня такой механикой является выносливость. Не поймите меня неправильно, это нужная и полезная механика, но! Чаще всего в играх вам достается персонаж, физическая сила которого истощается после пятнадцати секунд бега. Я, конечно, не спортсмен, но даже я могу вполне спокойно бежать в течение получаса и чувствовать себя вполне комфортно», — комментарий пользователя Reddit.

Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom. Фото Nintendo

Большинство геймеров также негативно высказались об ограничении времени.

«Мне нравится свободно исследовать мир игры столько, сколько я сам пожелаю. Ограничения по времени заставляют меня ненавидеть игру сразу, как только я узнаю о том, что эта механика есть в игре», — комментарий пользователя Reddit.

Persona 5 Royal. Фото ATLUS

Также геймеры ненавидят, когда их оружие в игре может сломаться.

«Особенно сильно бесит, когда оружие не просто ломается, а может исчезнуть навсегда, если ты вовремя его не починил. Эта механика, конечно, идет на руку погружению, но как же она бесит меня как игрока», — комментарий пользователя Reddit.

Dark Souls 2. Фото From Software

Среди других раздражающих механик — секции с платформингом в играх другого жанра; миссии с доставками вещей и перевозки персонажей; ограниченное количество переносимых вещей и др.