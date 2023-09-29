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Сегодня, 21:04

Геймеры выбрали самые длинные игры, которые они никогда бы не стали перепроходить

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Red Dead Redemption 2.
Фото Rockstar Games

Пользователи Reddit выбрали самые длинные игры, которые они бы ни в коем случае не стали проходить заново.

Одной из таких игр стала Assassin's Creed: Origins:

«Мне так понравился египетский сеттинг! Я прошел всю игру и выполнил все квесты, даже второстепенные. На все у меня ушло больше 70 часов и я никогда больше не буду в нее играть. Такой репетативной игры я давно не видел», — комментарий пользователя Reddit.

Другим подобным проектом стал Horizon Zero Dawn:

«Как только игра вышла на консоли PlayStation 4 я прошел ее всю вдоль и поперек. После релиза на ПК я приобрел ее и так и не начал — от одной мысли о том, что придется вновь проходить все дополнительные квесты, мне страшно», — комментарий пользователя Reddit.

На удивление в топе также оказалась и Red Dead Redemption 2 — игроки не жаловались на нее, но признались, что вряд ли еще раз согласились бы на 200 часов геймплея.

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