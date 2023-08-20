Геймеры выбрали самую разочаровывающую игровую студию — это не Ubisoft

Пользователи Reddit создали обсуждение, в котором выбрали, какая игровая студия, по их мнению, самая разочаровывающая. На удивление, компания Ubisoft в обсуждении всплывала довольно редко.

Многие геймеры с грустью в душе называют Electronic Arts одной из худших на данный момент:

«У EA под крылом было так много хороших студий, но она разрушила их все. Они сделали столько крутых игр — от Command & Conquer до Dead Space — все эти франшизы теперь уничтожены...», — комментарий пользователя Reddit.

Red Alert 2. Фото EA

Многие также выразили глубокое недовольство студией Blizzard — игроки обвиняют студию в потере своего имиджа, ложных обещаниях и обилии микро-транзакций в своих проектах:

«Все, что осталось от Blizzard, — громкое имя, напоминающее о хороших временах. Все, что они делали раньше — чистое золото, но сейчас... Я даже потрудившись не вспомню, хотя бы одну хорошую игру за последнее время», — комментарий пользователя Reddit.

Warcraft 3. Фото Blizzard

Также игроки вспомнили игровые студии, которые не «дожили» до 2023 года. Среди них — Sierra (создатели игры серии FEAR и SWAT) и Westwood Studios, создавшие такие известные серии, как Dune и Command & Conquer.