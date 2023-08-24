Геймеры выбрали RPG, которые можно пройти без сражений

Пользователи DTF поделились, какие ролевые игры можно пройти без сражений — получился приличный список проектов.

Среди RPG, которые можно пройти без единой битвы, засветилась Disco Elysium — проект от эстонской студии ZA/UM, где игроку придется взять на себя роль опустившегося до самых низов детектива Гаррье Дюбуа, которому придется расследовать таинственное убийство в городе Ревашоль.

Также геймеры отметили The Age of Decadence — это изометрическая трехмерная пошаговая RPG в постапокалиптическом фэнтезийном мире с небольшим количеством магии и атмосферой эпохи падения Римской империи. Игра имеет основанную на навыках детальную систему развития персонажа, множество способов решения заданий, выбор с последствиями и разветвленные диалоги.

Еще игроки отметили игру Kenshi — постапокалиптическую RPG, в которой игрок получает большую свободу действий и решений, которые будут зависеть только от желания геймера. В большинстве случаев проблемы в Kenshi решаются драками, но при особой сноровке, можно обойтись и без них.