Геймеры выбрали лучшие игры для офиса

Пользователи Reddit выбрали лучшие игры, которые смогут разбавить скучные офисные будни.

Одной из таких игр стала Slay The Spire — «рогалик» с коллекционными картами, в котором игроку придется совершать постоянные вылазки для борьбы с чудовищами.

Много геймеров также посоветовали Factorio — симулятор строительства огромной фабрики. Игроку предстоит не только строить, но и управлять энергетикой, ресурсами и новыми технологиями.

Не обошлось и без классики — пользователи Reddit часто советовали сапера, шахматы или шашки, пасьянс «Косынка», Zuma и Герои Меча и Магии 3.