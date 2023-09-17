Геймеры выбрали лучшие игры для офиса
Пользователи Reddit выбрали лучшие игры, которые смогут разбавить скучные офисные будни.
Одной из таких игр стала Slay The Spire — «рогалик» с коллекционными картами, в котором игроку придется совершать постоянные вылазки для борьбы с чудовищами.
Много геймеров также посоветовали Factorio — симулятор строительства огромной фабрики. Игроку предстоит не только строить, но и управлять энергетикой, ресурсами и новыми технологиями.
Не обошлось и без классики — пользователи Reddit часто советовали сапера, шахматы или шашки, пасьянс «Косынка», Zuma и Герои Меча и Магии 3.
Новости