Геймеры вспомнили самые жуткие сцены из видеоигр
Пользователи Reddit вспомнили самые неуютные моменты в истории видеоигр. «Победителем» оказался космический хоррор Dead Space 2 — игроков впечатлил как уровень в местной начальной школе, так и сцена с операцией на глазе.
Немногим меньше эмоций вызывал и сегмент из Doom 3, где кровавые следы в коридоре вели к запертой двери, а бесплотный женский голос шептал «Они забрали моего ребенка».
Неожиданно мрачной оказалась сцена из кукольной кооперативной It Takes Two, где главным героям приходится долго убивать плачущего и сопротивляющегося игрушечного слоненка.
Самым оригинальным вариантом стал черный загрузочный экран, благодаря которому несчастный геймер вдруг увидел собственное лицо и ужаснулся.
Источник: Reddit
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