Геймеры в гневе от системных требований Alan Wake 2 — игра «прожорливей» современных игр

Игрокам очень не понравились системные требования Alan Wake 2 — хоррор от Remedy потребует как минимум GeForce RTX 2060.

Дело в том, что игра будет использовать технологию сеточных шейдеров, а видеокарты NVIDIA GeForce 10-й и AMD 5000 cерий попросту не поддерживают такую функцию. С таким объяснением выступила одна из сотрудниц Remedy, но сейчас сообщение удалено из-за шквала гневных комментариев от игроков.

Минимальные системные требования в разрешении 1080p с 30 FPS:

— ОС: Windows 10;

— Видеокарта: GeForce RTX 2060 или Radeon RX 6600, 6 ГБ;

— Процессор: Intel i5-7600K или похожие от AMD;

— ОЗУ: 16 ГБ;

— SSD: 90 ГБ;

— DLSS FSR: качество.

Рекомендуемые системные требования в разрешении 1080p с 60 FPS:

— ОС: Windows 10;

— Видеокарта: GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6700 XT, 8 ГБ;

— Процессор: Ryzen 7 3700X или похожие от Intel;

— ОЗУ: 16 ГБ;

— DLSS FSR 2: качество.

Минимальные системные требования для рейтрейсинга в разрешении 1080p с 30 FPS:

— ОС: Windows 10;

— Видеокарта: GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800 XT, 8 ГБ;

— Процессор: Ryzen 7 3700X или похожие от Intel;

— ОЗУ: 8 ГБ;

— DLSS FSR 2: качество.

Высокое качество рейтрейсинга в разрешении 2160p с 60 FPS:

— ОС: Windows 10;

— Видеокарта: GeForce RTX 4080, 16 ГБ;

— Процессор: Ryzen 7 3700X или похожие от Intel;

— ОЗУ: 16 ГБ;

— DLSS FSR 2: качество.

Alan Wake 2 — не первая игра студии, которая может похвастаться передовыми технологиями и отличной графикой — ранее игроки и критики отмечали Control, как игру с самой революционной (на момент релиза) трассировкой лучей.