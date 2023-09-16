Геймеры в гневе от Меган Фокс в Mortal Kombat 1 — актрису обвиняют в плохой озвучке Нитары

Игроки остались недовольны голосом Нитары в Mortal Kombat 1 — героиню озвучила Меган Фокс.

«Ее актерская игра будто деревянная», — комментарий пользователя Reddit.

«Не знаю, в чем дело, но со всем звуком в MK1 какая-то беда. Ощущение, будто все голоса писались на разное оборудование. У Нитары это заметно больше всего», — комментарий пользователя Reddit.

Официальный релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября. Игроки, купившие делюкс-издание игры, получили доступ к файтингу 14 сентября.