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Сегодня, 21:45

Геймеры требуют диски с GTA 6 — цифровые копии их не устраивают

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Коллекционное издание GTA 5.
Фото Rockstar Games

Дата релиза GTA 6 по-прежнему неизвестна, но фанаты уже сейчас выдвигают требования. Так, многие геймеры согласились с тем, что их не устроит обычная цифровая загрузка — только полноценное физическое издание игры со старым-добрым диском внутри.

GTA 5. В GTA 6 можно будет грабить квартиры, дома и даже машины

Многие упомянули о желании получить не только диск, но еще карту и буклет, как это было с предыдущими играми. Другие же с теплотой вспоминали, как стояли в очередях чтобы первыми купить GTA 5, или еще более старую часть серии.

Источник: Reddit
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