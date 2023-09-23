Геймеры требуют диски с GTA 6 — цифровые копии их не устраивают

Дата релиза GTA 6 по-прежнему неизвестна, но фанаты уже сейчас выдвигают требования. Так, многие геймеры согласились с тем, что их не устроит обычная цифровая загрузка — только полноценное физическое издание игры со старым-добрым диском внутри.

Многие упомянули о желании получить не только диск, но еще карту и буклет, как это было с предыдущими играми. Другие же с теплотой вспоминали, как стояли в очередях чтобы первыми купить GTA 5, или еще более старую часть серии.