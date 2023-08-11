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Сегодня, 14:40

Геймеры рассказали, какие популярные видеоигры они ненавидят больше всего

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Фото Witcher 3

На Reddit появилось обсуждение, в рамках которого геймеры поделились своим «спорным» мнением и рассказали, какие общепризнанные игровые проекты они ненавидят и не могут понять.

Так, люди часто жалуются на CS:GO, Dota, Minecraft и Fortnite. Но находились и весьма удивляющие мнения: некоторым игрокам не нравится «Ведьмак 3» из-за неудобного управления и «неуклюжей» боевой системы.

«Несколько раз начинал третьего Ведьмака. После 10-15 часов терял всякий интерес к игре — не нравится ни сеттинг, ни персонажи, сколько бы я о них не читал», — комментарий пользователя Reddit.

Другие посчитали сюжет GTA 5 скучным, а саму игру не затягивающей.

«Я пытался начать GTA 5 просто бесчисленное количество раз, но каждый раз забрасывал. Не знаю, это просто не мое», — комментарий пользователя Reddit.

Фото GTA V

Не обошлось в обсуждении и без новинок. Так, один из игроков, скорее всего, купивший игру из-за большой шумихи вокруг проекта, пожаловался на Baldur's Gate 3:

«Baldur's Gate 3. Я просто ненавижу пошаговые игры», — комментарий пользователя Reddit.

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