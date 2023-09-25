Геймеры, приготовиться — на этой неделе выходят Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и EA FC 24

На этой неделе геймеров ждут сразу два крупных проекта: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и футбольный симулятор EA FC 24.

EA FC 24. Фото EA

Релиз крупного дополнения для киберпанка состоится 26 сентября. В нем игрокам представят новый район Догтаун и захватывающий сюжет на 18-20 часов. Релиз состоится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

А 29 сентября всех любителей футбола порадует EA Sports FC 24. Игра выйдет на ПК, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series Xbox One и Nintendo Switch.