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Сегодня, 15:45

Геймеры, приготовиться — на этой неделе выходят Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и EA FC 24

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red

На этой неделе геймеров ждут сразу два крупных проекта: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и футбольный симулятор EA FC 24.

EA FC 24.
Фото EA

Релиз крупного дополнения для киберпанка состоится 26 сентября. В нем игрокам представят новый район Догтаун и захватывающий сюжет на 18-20 часов. Релиз состоится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

А 29 сентября всех любителей футбола порадует EA Sports FC 24. Игра выйдет на ПК, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series Xbox One и Nintendo Switch.

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