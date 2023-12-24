Геймеры отыскали актрису из GTA 6 — она сыграет Люсию

Фанаты на Reddit смогли отыскать предполагаемую актрису Люсии из Grand Theft Auto 6.

Ей может стать Ана Эспозито — актриса латино-американского происхождения, проживающая в Нью-Йорке.

Ана Эспосито. Фото Соцсети

«У нее такой же голос, как у Люсии, схожее строение лица, особенно форма бровей и губ. Ее страницы в соцсетях закрыты. По данным сайта IMDb, она не снималась с 2019 года, а ее резюме на Backstage — закрытое», — комментарий на Reddit.

Подогревает эту догадку похожие внешность и голос, а также тот факт, что актриса проживает в городе, в котором находится мокап-студия Rockstar.