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Сегодня, 16:23

Геймеры отыскали актрису из GTA 6 — она сыграет Люсию

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA 6.
Фото Rockstar Games

Фанаты на Reddit смогли отыскать предполагаемую актрису Люсии из Grand Theft Auto 6.

Ей может стать Ана Эспозито — актриса латино-американского происхождения, проживающая в Нью-Йорке.

Ана Эспосито.
Фото Соцсети

«У нее такой же голос, как у Люсии, схожее строение лица, особенно форма бровей и губ. Ее страницы в соцсетях закрыты. По данным сайта IMDb, она не снималась с 2019 года, а ее резюме на Backstage — закрытое», — комментарий на Reddit.

Подогревает эту догадку похожие внешность и голос, а также тот факт, что актриса проживает в городе, в котором находится мокап-студия Rockstar.

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