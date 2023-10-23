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Сегодня, 18:35

Геймеры называют Spider-Man 2 самой красивой игрой на PlayStation 5

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Spider-Man 2.
Фото Insomniac

Игроки продолжают массово осыпать Spider-Man 2 овациями. Особой похвалы удостоилась графика игры.

Многие геймеры неоднократно заявляли, что это самая красивая игра на PlayStation 5 — хвалят дизайн персонажей, отличную проработку Нью-Йорка и передовой рейтрейсинг. Отражения паучка можно увидеть в лужах и шариках, а тени Паркера и Майлза очень хорошо виднеются на поверхностях.

Ранее перед самым выходом Spider-Man 2 канал Digital Foundry сделал детальный технический разбор игры — похвалили визуальную часть, трассировку лучей и отличную реплику настоящего Нью-Йорка.

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