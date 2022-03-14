Геймеры из России создали петицию с требованием разблокировать PS Store

Российские геймеры создали петицию в сторону Sony с требованием вернуть россиянам полноценный доступ к цифровому магазину PS Store. Петиция опубликована на сайте Change.org и ее подписали более 10 тысяч человек.

В петиции сказано, что действия Sony нарушают права пользователей, которые были указаны самой компанией.

Sony ранее приостановила поставки игр, консолей на территорию России. Также, решение коснулось и PS Store, который сейчас работает с ограничениями.