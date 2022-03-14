Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 14:59

Геймеры из России создали петицию с требованием разблокировать PS Store

Игорь Константинов
Читать «СЭ» в
PS Store.

Российские геймеры создали петицию в сторону Sony с требованием вернуть россиянам полноценный доступ к цифровому магазину PS Store. Петиция опубликована на сайте Change.org и ее подписали более 10 тысяч человек.

В петиции сказано, что действия Sony нарушают права пользователей, которые были указаны самой компанией.

Sony ранее приостановила поставки игр, консолей на территорию России. Также, решение коснулось и PS Store, который сейчас работает с ограничениями.

1

Читайте также

Журова: «Всех можно поздравить с отменой масочного режима»
«Ман Юнайтед» — «Атлетико»: Роналду снова выбьет Симеоне из Лиги чемпионов?
Титов не считает поражение «Спартака» от «Краснодара» сенсацией
Гурцкая: «Сборная нужна, чтобы стимулировать игроков, даже для товарищеских матчей»
Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Tiny Tina's Wonderlands будет поддерживать кроссплей
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости