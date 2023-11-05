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Сегодня, 23:10

Геймеры хотели занизить оценку Call of Duty: Modern Warfare 3, но промахнулись

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Activision

Call of Duty: Modern Warfare 3 уже попала в руки некоторых игроков — и увиденное им, мягко говоря, не понравилось. Разумеется, это недовольство вылилось в негативные отзывы, которые стали появляться на агрегаторах мнений.

Call Of&nbsp;Duty: Modern Warfare 3. Игроки в гневе от Call of Duty: Modern Warfare 3 — игра проходится за 3 часа

Проблема заключается в том, что игра с точно таким же названием уже выходила в 2011 году — и значительная часть негатива от игры 2023 года досталась именно ей. Рейтинг и без того не самого высокооцененного шутера рухнул, и сейчас ее пользовательская оценка на Metacritic составляет всего 3,5 балла.

Источник: Metacritic
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