Геймеры хотели занизить оценку Call of Duty: Modern Warfare 3, но промахнулись

Call of Duty: Modern Warfare 3 уже попала в руки некоторых игроков — и увиденное им, мягко говоря, не понравилось. Разумеется, это недовольство вылилось в негативные отзывы, которые стали появляться на агрегаторах мнений.

Проблема заключается в том, что игра с точно таким же названием уже выходила в 2011 году — и значительная часть негатива от игры 2023 года досталась именно ей. Рейтинг и без того не самого высокооцененного шутера рухнул, и сейчас ее пользовательская оценка на Metacritic составляет всего 3,5 балла.