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Геймеров расстроила внешность Мэри Джейн из «Человека-паука 2»

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Marvels Spider-Man 2.
Фото Insomniac Games

Разработчики «Человека-паука 2» показали модель Мэри Джейн в новом облике — и, тем самым, расстроили игроков.

Фото Insomniac Games

В многочисленных комментариях они подмечали, что ее волосы утратили характерный цвет, выглядит она явно старше своего возраста и, в целом, не тянет на романтический интерес, ради которого хочется геройствовать.

Spider-Man 2. «Человек-паук 2» займет больше места, чем оригинал и Spider-Man: Miles Morales

Подобные вопросы к ней возникали и после ее появления в трейлере — тогда авторы заметили, что не меняли модель внешности героини из первой части.

Источник: TG-канал
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