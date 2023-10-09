Геймеров расстроила внешность Мэри Джейн из «Человека-паука 2»

Разработчики «Человека-паука 2» показали модель Мэри Джейн в новом облике — и, тем самым, расстроили игроков.

Фото Insomniac Games

В многочисленных комментариях они подмечали, что ее волосы утратили характерный цвет, выглядит она явно старше своего возраста и, в целом, не тянет на романтический интерес, ради которого хочется геройствовать.

Подобные вопросы к ней возникали и после ее появления в трейлере — тогда авторы заметили, что не меняли модель внешности героини из первой части.