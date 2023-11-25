Геймер бросил курить ради GTA 6

Один из пользователей Reddit рассказал, что бросил курить ради скорого (относительно) выхода GTA 6. По его словам, курил он очень много, и в последнее время пагубная привычка влияла на его здоровье все сильнее — самочувствие ухудшалось, кашель усиливался.

А поиграть в новую GTA в больнице не выйдет, не говоря о менее приятных инициативах, поэтому на момент написания оригинального поста его автор не курил уже десять дней. Что же, его можно только поздравить!