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Геймер бросил курить ради GTA 6

Богдан Виноградов
Корреспондент
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GTA 5.
Фото Rockstar Games

Один из пользователей Reddit рассказал, что бросил курить ради скорого (относительно) выхода GTA 6. По его словам, курил он очень много, и в последнее время пагубная привычка влияла на его здоровье все сильнее — самочувствие ухудшалось, кашель усиливался.

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А поиграть в новую GTA в больнице не выйдет, не говоря о менее приятных инициативах, поэтому на момент написания оригинального поста его автор не курил уже десять дней. Что же, его можно только поздравить!

Источник: Reddit
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