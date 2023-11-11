Геральта в «Ведьмак: Сирены глубин» озвучит актер из игровой трилогии

Даг Кокл (актер трилогии игр о ведьмаке) вновь возьмется за роль в недавно анонсированном аниме от Netflix. Роль Йеннифер же озвучит актриса Аня Чалотра — она сыграла волшебницу в экранизации книг от студии.

Сюжет мульт-экранизации расскажет о событиях, произошедших во времена первого сезона сериала.

Геральта из Ривии нанимают расследовать серию нападений на людей в приморской деревне. Ведьмак оказывается втянут в вековой конфликт между людьми и обитающими в морских глубинах русалками.

Чтобы разрешить эту тайну прежде, чем неприязнь между двумя расами выльется в открытое противостояние, Геральт должен положиться на помощь друзей, как старых, так и новых, — сообщается в синопсисе аниме.