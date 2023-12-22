Genshin Impact закроют в Китае? Новые государственные ограничения меняют все

Китайские власти ввели серьезные ограничения для условно-бесплатных игр. Так, новые регуляции устанавливают максимальную сумму донатов от одного пользователя. Запрещаются лутбоксы, ежедневные награды и другие подобные механики, работающие на психологических механизмах заимствований.

Пока неизвестно, как именно разработчики будут обходить эти ограничения, но акции китайских игровых холдингов вроде Tencent и NetEase уже полетели вниз. Трудно представить, что проекты-гиганты вроде Genshin Impact закроются на совсем. Однако исключать такой вариант развития событий тоже нельзя.