Genshin Impact избавляется от игроков со слабыми ПК

Новый патч для Genshin Impact закрыл дорогу в игру тем геймерам, чьи компьютеры не соответствуют минимальным системным требованиям. В частности, речь идет о машинах с процессорами, не поддерживающими технологию SSE 4.2.

У таких игроков попросту не получится зайти в Genshin Impact, а если им все же удастся обойти ограничения — поиграть нормально все равно не выйдет из-за кошмарной производительности.

Разработчики обещают в будущем поработать над оптимизацией, а пока советуют купить компьютер получше или взять в руки телефон.