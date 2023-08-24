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Сегодня, 19:29

Гений постарел: Хидео Кодзиме исполнилось 60 лет

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Хидэо Кодзима.
Фото Соцсети

Геймдизайнеру Хидео Кодзиме, ответственному за создание серий Death Stranding и Metal Gear, исполнилось 60 лет.

Хидэо Кодзима.
Фото Соцсети

В сети к поздравлениям японца присоединились как геймеры со всего мира, так и другие представители индустрии.

Сам Кодзима рассказал, что встретил свой юбилей за границей и отметил, что в его образе жизни нет такого понятия как «пенсия».

«Я бы хотел заниматься играми до конца своей жизни», — рассказал Кодзима.

В настоящее время геймдизайнер занят разработкой Death Stranding 2 и неназванным проектом, который будет эксклюзивом для Xbox.

Death Stranding.
Фото Kojima Productions
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