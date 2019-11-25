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Gen.G выиграла PUBG Global Championship

16:40

Корейская Gen.G Esports стала чемпионом PUBG Global Championship 2019. За победу коллектив из Южной Кореи получил два миллиона долларов. Второй стала FaZe Clan в составе с Иваном «ubah» Капустиным, а замкнул тройку призеров ростер Four Angry Men из Китая.

Natus Vincere заняли шестое место, а CrowCrowd, за которую играют финские киберспортсмены, остановилась на 26-й строчке. Команды заработали 110 тысяч долларов и 12 тысяч долларов соответственно.

PUBG Global Championship 2019 — итоговый турнир года, на котором выступали представители региональных лиг по PlayerUnknown's Battlegrounds и победители квалификаций. Чемпионат проходил с 8 по 24 ноября в США. Призовой фонд первенства составил четыре миллионов долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/pubg/news/gen-g-vyigrala-pubg-global-championship

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