GeForce RTX 4080 Super разочаровала — что не так с новой видеокартой
Новая super-версия GeForce RTX 4080 разочаровала своими характеристиками не только техно-блогеров, но и потенциальных покупателей.
Тесты RTX 4080 Super.
Фото Соцсети
В игровых тестах при разрешении 2K и 4K видеокарта показала производительность в среднем идентичную RTX 4080, хотя NVIDIA обещала увеличение мощности и воспроизводимого результата на 20-25 процентов.
Тесты RTX 4080 Super.
Фото Соцсети
Несмотря на то, что RTX 4080 Super — это все еще мощная видеокарта, стоит задуматься о том, нужна ли она вам, ведь обычная RTX 4080 обойдется дешевле.
Стоимость видеокарты RTX 4080 Super — 90 тысяч рублей.
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