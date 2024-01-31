GeForce RTX 4080 Super разочаровала — что не так с новой видеокартой

Новая super-версия GeForce RTX 4080 разочаровала своими характеристиками не только техно-блогеров, но и потенциальных покупателей.

Тесты RTX 4080 Super. Фото Соцсети

В игровых тестах при разрешении 2K и 4K видеокарта показала производительность в среднем идентичную RTX 4080, хотя NVIDIA обещала увеличение мощности и воспроизводимого результата на 20-25 процентов.

Тесты RTX 4080 Super. Фото Соцсети

Несмотря на то, что RTX 4080 Super — это все еще мощная видеокарта, стоит задуматься о том, нужна ли она вам, ведь обычная RTX 4080 обойдется дешевле.

Стоимость видеокарты RTX 4080 Super — 90 тысяч рублей.