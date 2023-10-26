Где посмотреть четвертьфинальные матчи на The International 2023

Четвертьфинальные матчи The International 2023 начнутся уже 27 октября, и многие интересуются тем, где лучше и удобнее посмотреть матчи.

Самый простой и доступный способ наблюдать за матчами — официальный русскоязычный Twitch-канал чемпионата. Еще матчи на русском показывают на канале Dota 2 на YouTube.

А если предпочитаете смотреть неофициальные каналы, обозревающие The International 2023 в фановом стиле, то на Twitch-канале аналитика, комментатора и стримера Ярослава NS Кузнецова его (фана) очень много.

Четвертьфинал пройдет с 27 по 29 октября. В нем сыграют три команды из СНГ — Team Spirit, BetBoom Team и Virtus.pro. Среди остальных участников финальной восьмерки — Team Liquid, LGD, Azure Ray, nouns и Gaimin Gladiators.