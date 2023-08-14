Гарри Поттер и Гермиона сразятся в Mortal Kombat — пока только на артах от нейросети

Нейросеть Midjourney продолжает перемещать геров из одних вселенных в другие. На этот раз волшебники из «Гарри Поттера» попали в мир «Смертельной битвы».

Гарри обзавелся красным кимоно, Гермиона научилась извергать из ладоней огонь, а профессор Дамблдор заметно подкачался. Конечно, в приближающуюся к релизу Mortal Kombat 1 они не попадут, а жаль! Было бы интересно посмотреть.

Гарри Поттер

Фото Midjourney

Рон Уизли

Фото Midjourney

Северус Снейп

Фото Midjourney

Альбус Дамблдор

Фото Midjourney

Рубеус Хагрид

Фото Midjourney

Гермиона