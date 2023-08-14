Гарри Поттер и Гермиона сразятся в Mortal Kombat — пока только на артах от нейросети
Нейросеть Midjourney продолжает перемещать геров из одних вселенных в другие. На этот раз волшебники из «Гарри Поттера» попали в мир «Смертельной битвы».
Гарри обзавелся красным кимоно, Гермиона научилась извергать из ладоней огонь, а профессор Дамблдор заметно подкачался. Конечно, в приближающуюся к релизу Mortal Kombat 1 они не попадут, а жаль! Было бы интересно посмотреть.
Гарри Поттер
Фото Midjourney
Рон Уизли
Фото Midjourney
Северус Снейп
Фото Midjourney
Альбус Дамблдор
Фото Midjourney
Рубеус Хагрид
Фото Midjourney
Гермиона
Фото Midjourney
Источник: PlayStation
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