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Gamescom 2022 пройдет с 24 по 28 августа

Игорь Константинов
Gamescom-2022 пройдет с 24 по 28 августа.
Фото Сайт Gamescom.

Видеоигровая выставка Gamescom 2022 пройдет с 24 по 28 августа, сообщается на официальном сайте мероприятия.

В этом году выставка пройдет в смешанном формате. Физическая часть выставки со стендами, зонами развлечения и фестивалем косплея пройдет в Кельне, а онлайн-часть будет состоять из прямых трансляций и различных конкурсов от партнеров выставки.

В прошлом году Gamescom проходила только в онлайн-формате из-за ограничений связанных с пандемией коронавируса. Были показаны перезапуск Saints Row, Horizon Forbbiden West, Marvel's Midnight Sun, Sifu, а также закрытый показ недавней новинки Elden Ring.

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