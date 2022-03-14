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Сегодня, 16:07

Gambit выступит под нейтральным названием на чемпионате Европы по Valorant

Игорь Константинов
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Gambit выступит под нейтральным названием на чемпионате Европы по Valorant.

Состав Gambit по Valorant сможет продолжить выступление на чемпионате Европы. На этом турнире команда сыграет под названием M3 Champions.

«Сейчас особенно ценно, чтобы киберспорт поддерживал болельщиков и спортсменов из разных стран, разных культур. Мы искренне желаем, чтобы турниры продолжались, а игроки могли сосредоточиться на оттачивании своего мастерства и успешных выступлениях на соревнованиях. Поэтому мы приняли решение дать возможность нашим игрокам принять участие в VCT в качестве независимой команды», — говорится в заявлении организации в официальной группе в VK.

Также состав Gambit по CS:GO выступит в нейтральном статусе на ESL Pro League Season 15.

Источник: https://vk.com/gambitesports
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