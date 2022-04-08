Gambit примут участие на PGL Major Antwerp 2022 под своими тегом

Сергей «Ax1le» Рыхторов, игрок состава Gambit Esports по CS:GO, рассказал о возвращении тега Gambit на PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO. Российский киберспортсмен также порассуждал о возможной релокации команды.

«Мы никак особо не отреагировали на это [запрет на использование тега], организация нас полностью поддержала, так как не участвовать в турнире было бы глупо. Если есть такая возможность, то почему нет, нужно пользоваться хотя бы тем, что дают. Уже на мейджоре мы будем выступать под тегом Gambit, так что все хорошо».

«Да, организация помогает нам в различных вопросах, в организации буткемпов, перелетов и в других многих аспектах. Насчет стран вообще не уверен, пока ничего не понятно и неизвестно, будем отталкиваться от ситуации», — приводит слова Сергей «Ax1Le» Рыхторова сайт Metaratings.ru.

Ранее из-за требования турнирного оператора ESL составу Gambit Esports пришлось принять участие в ESL Pro League Season 15 под нейтральным тегом Players. В данный момент весь состав Gambit Esports находится в Германии в Дюссельдорфе, где проводит буткемп перед PGL Major Antwerp 2022: European RMR B.