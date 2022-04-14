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Сегодня, 22:01

Gambit Esports обыграла Team Empire и прошла в плей-офф турнира

Пьеретта АРКАН
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Gambit Esports обыграла Team Empire и прошла в плей-офф турнира.

На Winline Dota 2 Champions League Season 9 в группе В коллектив Gambit Esports обыграл Team Empire и прошел в плей-офф турнира. На данный момент в активе команды победителей 18 очков в 6 матчах.

На второй строчке турнирной таблицы российская команда No Sorry. Замыкают тройку лидеров ранее победившие Lilgun.

Lilgun победила Yet Another Team на&nbsp;Winline D2CL Season 9. Lilgun победила Yet Another Team на Winline D2CL Season 9

В параллельном матче группы A KA4KANARSKIE CYXARIKI одолели AS Monaco Gambit со счетом 2:0. Но это пока не позволило победителям матча подняться выше четвертой строчки турнирной сетки. Лидерами группы по прежнему остаются Hydra с 15 очками за 6 матчей.
В заключительном матче игрового дня Team Empire сразится с Nova.

Winline D2CL Season 9 проходит с 4 по 22 апреля в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

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