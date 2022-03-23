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G2 подала в суд на разработчиков NFT-продукции Bondly

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G2 подала в суд на разработчиков NFT-продукции Bondly.

16 марта G2 подала иск в верховный суд по округу Лос-Анджелес, США. Киберспортивная организация обвиняет компанию Bondly в срыве сделки по разработке и продаже невзаимозаменяемых токенов интеллектуальной собственности, или NFT, на основе бренда G2.

Как утверждает менеджмент G2, киберспортивная организация понесла убытки на сумму, превышающую 5 250 000 долларов США, из-за того что Bondly не смогла уложиться в сроки.

«Bondly изначально знали, что не смогут сделать работу в срок, либо безрассудно соглашались не оценивая своих сил», — заявили в G2.

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