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G2 открывает свою сеть ресторанов быстрого питания

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G2 открывает свою сеть ресторанов быстрого питания.

Первая в мире сеть киберспортивных ресторанов быстрого питания «G2GO!» откроется в сентябре 2022 года. Партнером G2 в этом стартапе стала компания, которая производит бытовые и промышленные блоки питания премиум-класса Seasonic.

Основатель и генеральный директор G2 Esports Карлос Родригес рассказал об открытии «G2GO!» в рамках планов расширения его организации:

«Во многом это безумие, что мы не сделали этого раньше, игры и еда — идеальный союз. Нет лучшего способа общаться с фанатами, чем набивать желудки, пока мы работаем над пополнением нашего списка трофеев».

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