Футболисты стали еще «живее» — вышел новый геймплей футбольного симулятора EA FC 24

Благодаря движку Frostbite разработчикам удалось немного подтянуть графику и анимации — это касается, как самих футболистов, движение которых стало в разы реалистичнее, так и формы спортсменов. Она образует складки, покачивается при движении.

Разработчики также рассказали, что благодаря движку внутриигровые ролики и матчи стали куда кинематографичней, что только повышает погружение в процесс.

Релиз EA Sports FC 24 (ранее FIFA) запланирован на 19 сентября.