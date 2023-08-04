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Сегодня, 18:54

Футболисты стали еще «живее» — вышел новый геймплей футбольного симулятора EA FC 24

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Фото EA FC 24

Благодаря движку Frostbite разработчикам удалось немного подтянуть графику и анимации — это касается, как самих футболистов, движение которых стало в разы реалистичнее, так и формы спортсменов. Она образует складки, покачивается при движении.

Разработчики также рассказали, что благодаря движку внутриигровые ролики и матчи стали куда кинематографичней, что только повышает погружение в процесс.

Релиз EA Sports FC 24 (ранее FIFA) запланирован на 19 сентября.

Киберспорт
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