Футболисты поборются с регбистами за лидерство в «Лиге звезд спорта»

Три матча «Лиги звезд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive пройдут в выходные 13-14 марта.

В первой встречи лидеры турнирной таблицы регбисты Rugby Tacklers сыграют с футболистами Strikers, которые располагаются на третьей строчке. Регбисты пока не знают поражений — они уверенно выиграли все четыре встречи. Футболисты, за команду которых выступают игроки сборной России Федор Смолов и Владислав Игнатьев, выиграли три матча и уступили один — в самой первой игре они проиграли сборной спортивных танцев Flames.

Следующий матч субботы — между бойцами смешанных единоборств MMA Hammers и фигуристами Figure Skaters. Бойцы после двух поражений выдали победную серию из трех игр и вышли уже на четвертое место в турнирной таблице. У фигуристов, в составе которых играет чемпион Европы Дмитрий Алиев, в активе одна победа и одно поражение, они на восьмом месте.

Третий матч недели пройдет в воскресенье. Гандболисты HandballCS сыграют с бобслеистами Unluko Maluko. Эти команды находятся на седьмом и девятом месте турнирной таблицы. Но с той разницей, что у гандболистов уже шесть игр, а команда бобслея на минувшей неделе только дебютировала в лиге.

Все трансляции будут доступны на официальном сайте Лиги, в сообществе «Московского Киберспорта» «ВКонтакте» и в мобильном приложении Триколор на канале «Игра».

«Лига звезд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive проводится в рамках проекта «Московский киберспорт» и при поддержке Департамента спорта города Москвы.