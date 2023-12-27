Футболист «Монако» Александр Головин выступит на стримерском турнире по Dota 2

Сегодня начинается турнир по Dota 2 для стримеров BetBoom Turbo Defense. Как нетрудно догадаться по названию, все матчи пройдут в режиме «турбо» на случайных героях.

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Вместе с Ярославом Кузнецовым (NS) и Ростиславом Протасеней (rostislav 999) на турнире выступит и Александр Головин — российский футболист, с 2018 года играющий в составе футбольного клуба «Монако».

В апреле этого года Головина назвали «самым дорогим российским футболистом». Что же, пожелаем ему удачи и в киберспорте!