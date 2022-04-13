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Сегодня, 13:58

FURIA выиграли Complexity Gaming на PGL Major Antwerp 2022: American RMR

Читать «СЭ» в
FURIA.
Фото twitter.com/itsmeERROR

Бразильский коллектив FURIA победил в матче с Complexity Gaming со счетом 2-0. FURIA стала вторым составом из Америки отобравшимся на PGL Major Antwerp 2022.

На первой карте игры Ancient бразильцы победили со счетом 16:7. Вторая карта Vertigo закончилась победой FURIA cо счетом 16:11.

14 апреля FURIA cразится с MIBR за место в основной стадии турнира, проигравший в этой встрече начнет выступление на мейджоре со стадии Challengers.

PGL Major Antwerp Americas RMR проходит с 11 по 15 апреля. В рамках турнира разыгрывается призовой фонд 50 000 долларов США и 6 слотов на PGL Major Antwerp.

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