FURIA победили ЕNCE и занимает лидирующее место в группе

FURIA со счетом 2-1 одержали победу над ЕNCE в рамках ESL Pro League Season 15. FURIA стали на шаг ближе к первому месту и выходу в плей-офф, следующий матч триумфатор проведет 20 марта с командой FaZe clan.

ENCE выбрали своей картой Nuke и победили со счетом 16-11, набрав превосходство по раундам как за атаку, так и за защиту. На второй карте Vertigo, выборе FURIA, прямо обратная ситуация, победа FURIA 16-11. Картой дейсайдером остался Mirage, на которой проиграв первую половину со счетом 5-10, FURIA отдает пистолетную серию увеличив отставание до счета 5-12. 18-й раунд начинает для бразильцев комбэк длинной в 9 раундов подряд и в итоге приводит команду к победе со счетом 16-13. На последнем раунде карты KSCERATO разминировал бомбу за долю секунды до взрыва.

Положение в группе B:

1. FURIA — 12 очков

2. ENCE — 9

3. FaZe — 3

4. Outsiders — 3

5. Vitality — 3

6. Sprout — 0

(Гэсэр Галсанов)