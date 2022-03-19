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Сегодня, 18:54

FURIA победили ЕNCE и занимает лидирующее место в группе

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FURIA победили ЕNCE и занимает лидирующее место в группе.

FURIA со счетом 2-1 одержали победу над ЕNCE в рамках ESL Pro League Season 15. FURIA стали на шаг ближе к первому месту и выходу в плей-офф, следующий матч триумфатор проведет 20 марта с командой FaZe clan.

ENCE выбрали своей картой Nuke и победили со счетом 16-11, набрав превосходство по раундам как за атаку, так и за защиту. На второй карте Vertigo, выборе FURIA, прямо обратная ситуация, победа FURIA 16-11. Картой дейсайдером остался Mirage, на которой проиграв первую половину со счетом 5-10, FURIA отдает пистолетную серию увеличив отставание до счета 5-12. 18-й раунд начинает для бразильцев комбэк длинной в 9 раундов подряд и в итоге приводит команду к победе со счетом 16-13. На последнем раунде карты KSCERATO разминировал бомбу за долю секунды до взрыва.

Положение в группе B:
1. FURIA — 12 очков
2. ENCE — 9
3. FaZe — 3
4. Outsiders — 3
5. Vitality — 3
6. Sprout — 0

(Гэсэр Галсанов)

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