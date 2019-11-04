ForZe встретится с Team Secret в матче за выход на OGA PIT Season 3

ForZe одолела Team Vitality со счетом 2:1 в четвертьфинале европейских отборочных на OGA PIT Season 3 по Rainbow Six Siege. 6 ноября команда Павла «p4sh4» Косенко сыграет с Team Secret за выход в основную стадию турнира.

Европейская квалификация на OGA PIT Season 3 проходит с 22 октября по 6 ноября в онлайне. Команды распределили в сетку single-elimination, где они борются за два места на LAN-финале.

В заключительном этапе, который состоится 7-8 декабря в Сплите (Хорватия), выступят восемь коллективов — по два представителя Европы, Северной Америки и Латинской Америки, а также две приглашенные команды.

https://www.cybersport.ru/rainbow-six-siege/news/forze-vstretitsya-s-team-secret-v-matche-za-vykhod-na-oga-pit-season-3