ForZe покинула отборочные на OGA PIT Season 3
Team Secret обыграла forZe в матче за квоту на LAN-финал OGA PIT Season 3 по Rainbow Six Siege. Коллектив закончил встречу со счетом 0:2 и покинул европейские отборочные. Secret заработала слот в основной этап чемпионата.
Ранее G2 Esports получила первую квоту в плей-офф для Европы. Коллектив справился с BDS Esport со счетом 2:1. В основной этап турнира также прошли Team Liquid, MIBR, Spacestation Gaming и Luminosity Gaming.
Финальная часть OGA PIT Season 3 пройдет с 6 по 8 декабря в городе Сплит, Хорватия. Восемь коллективов поборются за призовой фонд в 75 тысяч долларов. Шесть команд получили квоты по итогам региональных квалификаций и две будут приглашены напрямую.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/rainbow-six-siege/news/forze-pokinula-otborochnye-na-oga-pit-season-3