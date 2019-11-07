ForZe покинула отборочные на OGA PIT Season 3

Team Secret обыграла forZe в матче за квоту на LAN-финал OGA PIT Season 3 по Rainbow Six Siege. Коллектив закончил встречу со счетом 0:2 и покинул европейские отборочные. Secret заработала слот в основной этап чемпионата.

Ранее G2 Esports получила первую квоту в плей-офф для Европы. Коллектив справился с BDS Esport со счетом 2:1. В основной этап турнира также прошли Team Liquid, MIBR, Spacestation Gaming и Luminosity Gaming.

Финальная часть OGA PIT Season 3 пройдет с 6 по 8 декабря в городе Сплит, Хорватия. Восемь коллективов поборются за призовой фонд в 75 тысяч долларов. Шесть команд получили квоты по итогам региональных квалификаций и две будут приглашены напрямую.