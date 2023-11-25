Fortnite обрастает звездами: к Эминему присоединятся Linkin Park и Леди Гага

Не так давно в Fortnite официально анонсировали появление в игре известного рэпера Эминема, причем сразу в двух воплощениях — настоящем и в образе персонажа Slim Shady.

Фото Epic Games

Теперь же стало известно, что в игре появится новый ритм-режим Fortnite Festival — и кого там только не будет! Леди Гага, Linkin Park, Тото, Imagine Dragons, Alice Cooper...

Песни всех этих музыкантов и коллективов будут представлены в новом режиме.