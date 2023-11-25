Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 19:43

Fortnite обрастает звездами: к Эминему присоединятся Linkin Park и Леди Гага

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Epic Games

Не так давно в Fortnite официально анонсировали появление в игре известного рэпера Эминема, причем сразу в двух воплощениях — настоящем и в образе персонажа Slim Shady.

Фото Epic Games

Теперь же стало известно, что в игре появится новый ритм-режим Fortnite Festival — и кого там только не будет! Леди Гага, Linkin Park, Тото, Imagine Dragons, Alice Cooper...

Fortnite. Обновление Fortnite привело в игру больше 6 миллионов игроков

Песни всех этих музыкантов и коллективов будут представлены в новом режиме.

Источник: EssentiallySports
0
Читайте также
Самодурова теперь тренер. Чемпионка Европы привела ученицу к медали «Гран-при»
Фигуристка Трусова рассказала, влюблена ли она сейчас
Глава Службы безопасности Украины пригрозил уничтожить Крымский мост
В Германии заявили о понимании направленного против БРИКС плана США
В США рассказали о тайном требовании лидеров НАТО к Зеленскому
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Главный тренер «Витязя» Рябыкин начал проявлять себя
Олег Леонтьев продлил соглашение с «Нефтехимиком»
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» потерпел пять поражений в последних шести матчах
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 7
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Возмущение Никитина после матча «Локо» — СКА
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ларе Крофт не повезло — сценарий сериала по игре напишет сценарист провалившегося «Капитан Марвел 2»

Для фанатов «Ведьмака 3» — шлем Эредина из Дикой Охоты продают за 45 000 рублей

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости