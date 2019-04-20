Fortnite и PUBG запретили в Ираке

Игры PUBG и Fortnite запрещены в Ираке властями страны, информирует Reuters. Отмечается, что парламент принял такое решение, так как эти игры негативно влияют на молодежь.

По словам лидера иракских шиитов и бывшего руководителя организации "Армия Махди" Муктада ас-Садра, PUBG вызывает привыкание.

– Что можно получить за убийство одного или двух игроков в PUBG? Это не интеллектуальная и даже не военная игра, которая могла бы показать правильный способ сражаться, – отметил Муктада в обращении к правительству.