Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 13:45

Forbes определил самые дорогие киберспортивные клубы мира

Читать «СЭ» в
Forbes определил самые дорогие киберспортивные организации мира.
Фото Forbes
Самые дорогие киберспортивные организации мира.
Фото Forbes
1/2

Деловой журнал Forbes определил самые дорогие киберспортивные организации мира в своем ежегодном исследовании этой отрасли спорта. Помимо текущего «нетворса» клубов была просмотрена динамика их роста.

Топ-3 этого списка занимают американские организации: первое место у TSM, второе — 100Thieves, третье — Team Liquid. Ни одной СНГ-организации в этом списке нет.

«Общая стоимость десяти самых дорогих киберспортивных компаний составляет 3,5 миллиарда долларов, что на 46% больше, чем в последнем выпуске этого списка в декабре 2020 года. TSM снова занимает первое место, но ни одна команда не выросла больше, чем второе место, 100 Thieves», — пишет Бретт Найт, сотрудник Forbes, в материале о списке.

Самые дорогие киберспортивные организации мира. Фото Forbes
Самые дорогие киберспортивные организации мира.
Forbes
Источник: https://www.forbes.com/sites/brettknight/2022/05/06/the-most-valuable-esports-companies-2022/?sh=233edf13599f
0
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать картофель?
Что произошло после того, как Оливейра лишился титула чемпиона из-за лишних 200 граммов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вышел первый дневник разработчиков Deliver Us Mars
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости