Forbes определил самые дорогие киберспортивные клубы мира

Деловой журнал Forbes определил самые дорогие киберспортивные организации мира в своем ежегодном исследовании этой отрасли спорта. Помимо текущего «нетворса» клубов была просмотрена динамика их роста.

Топ-3 этого списка занимают американские организации: первое место у TSM, второе — 100Thieves, третье — Team Liquid. Ни одной СНГ-организации в этом списке нет.

«Общая стоимость десяти самых дорогих киберспортивных компаний составляет 3,5 миллиарда долларов, что на 46% больше, чем в последнем выпуске этого списка в декабре 2020 года. TSM снова занимает первое место, но ни одна команда не выросла больше, чем второе место, 100 Thieves», — пишет Бретт Найт, сотрудник Forbes, в материале о списке.