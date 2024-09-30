Техно
Новости
Главная
Техно

Сегодня, 21:30

FONBET выпустил пародийный ролик к старту PGL Wallachia Season 2

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Ролик выполнен в стилистике мокьюментари и посвящен старту турнира PGL Wallachia Season 2, русскоязычные трансляции которого будут проходить на официальных каналах Paragon Events при поддержке БК FONBET.

Центральный элемент ролика — персонажи Dota 2, примеряющие на себя образы вампиров из популярного фильма «Реальные упыри». Тематика ролика выбрана не случайно: она отсылает к легендам о вампирах, которыми славилась историческая область Валахия на юге Румынии. Образы вампиров придадут особый шарм и самому турниру, во время которого студия Paragon преобразится в готический вампирский замок с атмосферными витражами и другим средневековым реквизитом.

PGL Wallachia Season 2 пройдет с 1 по 13 октября в Румынии, где встретятся Tundra Esports, MOUZ, Alliance, Natus Vincere, Team Falcons, Nigma Galaxy, Invictus Gaming, nouns, Heroic, beastcoast, Infinity Esports, AVULUS, L1ga Team, Azure Ray, Apex Genesis, Team Waska.

Ранее FONBET стал титульным партнером русскоязычной трансляции серии турниров CCT.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Отравившихся дихлофосом детей похоронили в Красноярском крае
В Санкт-Петербурге водитель сбил беременную женщину с тремя детьми
В Госдуме намерены разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям
Китайский «черт побери» Ротенберга, несокрушимый «Ак Барс» и еще два привоза от американца из «Динамо». Что произошло в КХЛ
Аргентинка Перес после победы на UFC станцевала тверк над головой Железняковой
Французский фигурист Эмоз близок к завершению карьеры
Популярное видео
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости