FONBET выпустил пародийный ролик к старту PGL Wallachia Season 2

Ролик выполнен в стилистике мокьюментари и посвящен старту турнира PGL Wallachia Season 2, русскоязычные трансляции которого будут проходить на официальных каналах Paragon Events при поддержке БК FONBET.

Центральный элемент ролика — персонажи Dota 2, примеряющие на себя образы вампиров из популярного фильма «Реальные упыри». Тематика ролика выбрана не случайно: она отсылает к легендам о вампирах, которыми славилась историческая область Валахия на юге Румынии. Образы вампиров придадут особый шарм и самому турниру, во время которого студия Paragon преобразится в готический вампирский замок с атмосферными витражами и другим средневековым реквизитом.

PGL Wallachia Season 2 пройдет с 1 по 13 октября в Румынии, где встретятся Tundra Esports, MOUZ, Alliance, Natus Vincere, Team Falcons, Nigma Galaxy, Invictus Gaming, nouns, Heroic, beastcoast, Infinity Esports, AVULUS, L1ga Team, Azure Ray, Apex Genesis, Team Waska.

Ранее FONBET стал титульным партнером русскоязычной трансляции серии турниров CCT.

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