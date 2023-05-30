Киберспорт
Новости
Игры
Главная
Киберспорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:45

FONBET MEDIA ELEAGUE анонсировала третий турнир по CS:GO

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
FONBET MEDIA ELEAGUE.

Турнир пройдет в два этапа с 12 по 18 июня в Москве. Участники поборются за призовой фонд в размере 2 миллиона рублей.

Первый этап третьего турнира FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет в онлайн-формате 12 и 13 июня. По его итогу будет составлена сетка плей-офф. Матчи плей-офф и гранд-финал турнира пройдут в LAN формате на киберарене Colizeum Шелепиха c 16 по 18 июня.

В проект приглашены новые игроки и участники прошлого турнира: Shadowkekw, scoffy, des0ut, airscape, del1ght, StRoGo, Ubica, del1ght, fANDER, StRoGo, pokanoname, malik, almazer, PCH3LK1N, AhriNyan, QUICKHUNTIK, Ubica, m4gaaaa, ant1ka и другие.

Ростеры команд будут объявлены на жеребьевке 5 июня в лайв-формате на официальном Twitch-канале FONBET MEDIA ELEAGUE.

Киберспорт
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
«Какой позор». Флаг США упал на землю во время гимна, когда рядом висело российское знамя
Джокович устроил политический скандал в Париже. В Косове его считают «провокатором»
Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары
Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ
Электронную очередь введут на границах РФ
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Качинский раскритиковал текущую систему проведения DPC-лиг
Новости
RSS RSS
Все новости