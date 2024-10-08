FONBET И MOUZ сделали кастомный ПК в честь старта IEM Rio

Букмекерская компания компания FONBET объявила о розыгрыше кастомного ПК в честь старта IEM Rio. Сборка сделана в коллаборации с одной из лучших команд по Counter-Strike в этом сезоне — европейским коллективом MOUZ.

Корпус игрового ПК выполнен в форме лутбокса из игры, внутри которого красуются мощные комплектующие и откидной экран.

Помимо ПК, букмекер разыгрывает дополнительные призы — пять футболок с автографами всего состава MOUZ и 14 фрибетов номиналом 20 000 рублей каждый.

Розыгрыш проходит среди клиентов FONBET. Полные правила и ссылка на участие тут.

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