Fnatic победили Polaris в DPC SEA Division 1

Fnatic одерживают четвертую победу подряд в первом дивизионе DPC лиги в Юго-восточной Азии в матче с Polaris. Счет встречи 2:1 в пользу Fnatic.

Первая карта игры закончилась победой Fnatic со счетом 26-6. Вторая карта отметилась комбэком и победой Polaris со счетом 34-35. На третьей карте Fnatic одержали победу со счетом 38-31.

Оставшиеся 3 встречи Fnatic проведет с лидерами дивизиона, чтобы гарантировать себе слот на мейджор им нужна минимум еще одна победа.

Матчи в первом дивизионе DPC для Юго-Восточной Азии проходят с 16 марта по 21 апреля. Восемь коллективов разыгрывают 205 000 долларов США и три слота на ESL One Stockholm Dota Major 2022.