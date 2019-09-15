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Fnatic EU стала лидером первого раунда нижней сетки Apex Legends Preseason Invitational

08:50

Fnatic EU возглавила турнирную таблицу первого раунда нижней сетки группы C+D Apex Legends Preseason Invitational. Коллектив смог набрать за этап 41 очко и сделать 21 убийство.

Fnatic EU продолжит выступление на турнире во втором раунде группы B, где сыграет с такими командами, как Team Liquid Blue, Tempo Storm и Alliance. Коллективы, занявшие 11—20 места покинули чемпионат.

Apex Legends Preseason Invitational проходит с 13 по 15 сентября в городе Краков (Польша). 80 команд разыгрывают призовой фонд в 500 тысяч долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/apex-legends/news/fnatic-eu-stala-liderom-pervogo-raunda-nizhney-setki-apex-legends-preseason-invitational

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